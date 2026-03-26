Polêmico 'Brasa' no meião da seleção brasileira foi muito criticado por torcedores - Reprodução de redes sociais

Polêmico 'Brasa' no meião da seleção brasileira foi muito criticado por torcedoresReprodução de redes sociais

Publicado 26/03/2026 14:01

A repercussão negativa nas redes sociais do apelido 'Brasa' (em referência a Brasil) escrito no meião da seleção brasileira fez a CBF se posicionar. O presidente da entidade, Samir Xaud, admitiu ter sido pego de surpresa, mas garantiu que a inscrição não estará no uniforme.



O dirigente explicou que 'Brasa' fazia parte da campanha da fornecedora Nike para a nova coleção, mas não esperava que surgisse uma imagem da palavra no meião.



"Fui pego um pouco de surpresa. O que me foi apresentado inicialmente não tinha 'Brasa', mas sabíamos que havia uma campanha publicitária que seria feita no pré-Copa em relação a isso", afirmou Xaud em entrevista à ESPN.



"Mas, de antemão, pelo respeito que eu tenho com a bandeira do Brasil e pela seleção brasileira, não tem 'Brasa' no nosso uniforme principal. Isso foi feito em relação à Nike para essa campanha publicitária isoladamente, mas deixo claro que o nosso uniforme é o nosso manto, é o verde e amarelo, sempre deixo isso claro, e não vai ter essa questão de 'Brasa'".



Com o veto, o meião da seleção brasileira voltará a ter 'Brasil', como nas últimas coleções. Essa não foi a primeira intervenção da nova gestão da CBf em relação aos novos uniformes.





Xaud lembrou quando precisou vetar a ideia da camisa vermelha e preta como segundo uniforme, cuja repercussão foi bastante negativa também.

" Vocês acompanharam a questão da camisa vermelha. É algo que de princípio nós já barramos, porque eu sei da nossa identidade e da nossa cultura como torcedores. Sempre falei dessa questão do patriotismo: independentemente de lado político, não estamos aqui para fazer política em cima do futebol, principalmente em cima da CBF", explicou.