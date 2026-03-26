Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Leidy CardozoReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 12:55

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, deu sua opinião sobre os homens na atualidade. Na opinião dela, os cavalheiros estão em extinção. A beldade elogiou bastante o comportamento do seu pai e afirmou que ele tem muito a ensinar a geração atual masculina.

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"Tive o melhor exemplo em casa, meu pai. Ele me ensinou como um homem deve tratar uma mulher, então não baixo meus padrões por nada", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade, que tem mais de 349 mil seguidores no Instagram (@leidycardozopy), afirmou que acredita que há ainda muitos homens com comportamento semelhante ao do seu pai.

"Sempre honrarei meu pai pela maneira como me criou, cuidou de mim e me mimou, e tenho certeza de que existem muitos que respeitam e valorizam as mulheres", concluiu.