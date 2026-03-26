Max Verstappen protagonizou momento tenso durante coletiva de imprensa antes do GP do JapãoAFP
Verstappen se recusa a falar e 'expulsa' jornalista de coletiva no Japão
Tetracampeão ficou inconformado com pergunta feita no fim da temporada passada da Fórmula 1
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