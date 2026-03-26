Max Verstappen protagonizou momento tenso durante coletiva de imprensa antes do GP do Japão - AFP

Max Verstappen protagonizou momento tenso durante coletiva de imprensa antes do GP do JapãoAFP

Publicado 26/03/2026 11:20

Em uma atitude bastante incomum, o holandês Max Verstappen roubou a cena antes da coletiva de imprensa para o GP do Japão ao vetar a presença de um jornalista na entrevista com os repórteres, que aconteceu nesta quinta-feira (26), em Suzuka.



"Não vou falar nada antes que ele saia", disse Verstappen, apontando para o repórter Giles Richards, do jornal britânico The Guardian, enquanto a sessão de perguntas e respostas estava prestes a começar na área VIP da Red Bull.



Richards se aproximou da mesa onde Verstappen estava sentado e tentou argumentar, a fim de contornar a situação. Irredutível, ele manteve o seu posicionamento e disse para o jornalista "sair".



O piloto tetracampeão mundial indicou que se opôs a uma pergunta feita por Richards em dezembro, após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerrou a temporada.



O repórter do veículo inglês perguntou a Verstappen se perder o título para Lando Norris por dois pontos poderia levá-lo a se arrepender de um incidente ocorrido no início do ano, quando colidiu com George Russell no Grande Prêmio da Espanha. Isso rendeu ao holandês uma penalização de tempo, que custou pontos valiosos ao piloto holandês.



"Você se esquece de tudo o que aconteceu na minha temporada. A única coisa que você menciona é Barcelona. Eu sabia que isso ia acontecer", respondeu Verstappen.



"Você está me dando um sorriso bobo agora. Não sei. É, faz parte das corridas, no fim das contas. A gente aprende com os erros. O campeonato tem 24 etapas. Também ganhei muitos presentes de Natal antecipados na segunda metade da temporada, então você pode questionar isso também", completou.



O tetracampeão chega à corrida de domingo em Suzuka, a terceira da temporada, após um início de ano difícil.



Ele e a Red Bull não conseguiram, até agora, acompanhar o ritmo da equipe líder Mercedes, e Verstappen deixou clara sua aversão à nova era do regulamento da F-1, que dá mais ênfase à energia elétrica.