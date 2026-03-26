Rodri venceu a Bola de Ouro em 2024 - AFP

Rodri venceu a Bola de Ouro em 2024AFP

Publicado 26/03/2026 12:40

Espanha - Apesar do passado no Atlético de Madrid, o volante Rodri não fechou as portas para o Real Madrid. Em entrevista à rádio 'Onda Cero', o volante do Manchester City destacou que não se pode recusar os melhores clubes do mundo.

"Muitos jogadores seguiram esse caminho, não necessariamente de forma direta, mas com o tempo. Para mim, não se pode recusar os melhores clubes do mundo", afirmou Rodri.

"Não falei com ele pessoalmente. Mas me lembro do dia no Bernabéu, quando acho que tentaram nos colocar um contra o outro, e tenho uma profunda admiração por Vinicius jogador. Foram outras pessoas que tomaram a decisão (da Bola de Ouro). Acho que queriam criar uma situação em que fôssemos colocados um contra o outro, de que haveria algum problema, mas não, não tive problema nenhum", disse o volante espanhol.