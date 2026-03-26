Rodri venceu a Bola de Ouro em 2024AFP

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Espanha - Apesar do passado no Atlético de Madrid, o volante Rodri não fechou as portas para o Real Madrid. Em entrevista à rádio 'Onda Cero', o volante do Manchester City destacou que não se pode recusar os melhores clubes do mundo.
"Muitos jogadores seguiram esse caminho, não necessariamente de forma direta, mas com o tempo. Para mim, não se pode recusar os melhores clubes do mundo", afirmou Rodri.
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A premiação da Bola de Ouro em 2024 também esteve em pauta na entrevista. Vini Jr aparecia como favorito, mas foi desbancado por Rodri. A situação gerou polêmica, e o Real Madrid boicotou a cerimônia. No entanto, o espanhol mostrou admiração pelo atacante brasileiro.
"Não falei com ele pessoalmente. Mas me lembro do dia no Bernabéu, quando acho que tentaram nos colocar um contra o outro, e tenho uma profunda admiração por Vinicius jogador. Foram outras pessoas que tomaram a decisão (da Bola de Ouro). Acho que queriam criar uma situação em que fôssemos colocados um contra o outro, de que haveria algum problema, mas não, não tive problema nenhum", disse o volante espanhol.