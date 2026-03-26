Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Maddie Meyer / AFP

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraMaddie Meyer / AFP

Publicado 26/03/2026 20:30

Rio - No penúltimo teste antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil sucumbiu diante da França e perdeu por 2 a 1 , nesta quinta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos. Apesar da derrota, o técnico Carlo Ancelotti valorizou o esforço da seleção brasileira, mas lamentou a desatenção no segundo gol francês, além da dificuldade na saída de bola.

"Quando você perde um jogo nunca tem que estar contente, não estamos contentes. O resultado não é a coisa mais importante, mas o resultado diz o que fizemos bem e o que não fizemos bem. Competimos até o final e tivemos boas oportunidades. No contexto geral do jogo, estou satisfeito, porque a equipe competiu, lutou, com gol de bola parada, que é importante. Satisfeito pela metade, mas não temos que estar contentes com o resultado", disse.

A seleção brasileira entrou em campo bastante desfalcada. O sistema defensivo foi o que mais sofreu com mudanças por causa dos cortes, já que os titulares Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro não estavam à disposição. Ancelotti aproveitou o amistoso para fazer testes, mas a falta de entrosamento fez a diferença e custou caro para a equipe brasileira.

"O time era bastante novo, com jogadores que não estão acostumados a jogar juntos. A nível defensivo, Bremer e Léo (Pereira) jogaram muito bem. Com bola, tem que fazer combinação, nós temos que trabalhar no início, mas também temos que considerar que tivemos oportunidades em contra-ataque, sobretudo na segunda parte, quando os jogadores entraram e colocaram energia em campo", afirmou.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. No dia 18 de maio, o técnico Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para o Mundial. Depois, no dia 25, inicia a preparação na Granja Comary, no Rio de Janeiro.