Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

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Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, tem elogiado Carlo Ancelotti por não ter convocado Neymar para defender a equipe verde e amarela. Apesar disso, o ídolo do Corinthians contou que crê na presença do camisa 10 do Santos na Copa do Mundo.
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"O Neymar hoje não é um jogador para ir para a Copa do Mundo, mas eu acho que ele vai. Eu acho que ele tem grandes chances de ir, eu acho que ele vai ser convocado entre os 26. Na minha opinião, ele vai ser convocado", disse em sua coluna no portal "UOL".
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Na opinião de Walter Casagrande, Neymar conseguirá provar para Carlo Ancelotti nos próximos jogos do Santos, que tem condições de estar presente na competição.
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"Não pela pressão popular, porque o Ancelotti não vai convocar por pressão popular. Mas ele vai ter na cabeça aquilo que a grande maioria tem, eu acho que todo mundo tem, só que uma boa parte do Brasil, como eu, tem pouco. O que é? Ele é um cara diferenciado, um cara que pode decidir em qualquer momento uma jogada. Isso aí é real, existe", concluiu.