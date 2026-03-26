Kadioglu celebra com os companheiros o gol que classificou a Turquia - AFP

Kadioglu celebra com os companheiros o gol que classificou a TurquiaAFP

Publicado 26/03/2026 15:59 | Atualizado 26/03/2026 18:56

A Turquia é a primeira classificada para uma das quatro finais da repescagem europeia. Em casa, a seleção turca derrotou a Romênia por 1 a 0, gol de Kadioglu, e mantém vivo o sonho de voltar à Copa do Mundo após 24 anos.



O adversário na decisão da vaga na Chave C, que acontece na terça-feira (31), será o Kosovo, que venceu a Eslováquia, fora de casa, por 4 a 3. Eles se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 16h45 (horário de Brasília). Quem conseguir a vaga vai para o Grupo D, com Estados Unidos, Paraguai e Austrália.



O gol da classificação saiu aos sete minutos do segundo tempo. Arda Guler cruzou a bola e Kadioglu dominou antes de finalizar e abrir o placar para o time que mais buscou a classificação.



Durante os 90 minutos, o que se viu foi uma Turquia que teve o domínio da bola e se lançou ao ataque. Já a Romênia, como visitante, se fechou na defesa para tentar definir o jogo no contra-ataque e, depois, teve enorme dificuldade para sair em busca do empate. Os romenos completam 28 anos sem disputar a Copa.



