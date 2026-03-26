Kadioglu celebra com os companheiros o gol que classificou a TurquiaAFP
Turquia vence Romênia e vai decidir vaga na Copa do Mundo
Turcos não vão ao torneio desde 2002, quando terminaram em terceiro lugar
Ex-Vasco, Ramon Motta exalta impacto de Renato Gaúcho: 'Mudou a atmosfera'
Comentarista destaca competitividade sob novo comando e analisa prioridades do Cruz-Maltino
Bernal avança em recuperação e se aproxima de retorno ao Fluminense
Volante se recupera de uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito
Preparador físico da seleção da Venezuela explica motivo de Savarino não ter se apresentado
Jogador, de 29 anos, está treinando com elenco do Fluminense
Cruzeiro tenta a contratação de Gonzalo Plata, e Flamengo dá resposta
Atacante equatoriano perde espaço com Leonardo Jardim e entra em lista de negociáveis
Empresário de Makhachev aponta primeira defesa do cinturão meio-médio do UFC para julho
Dono do cinturão dos meio-médios, Islam Makhachev terá seu próximo adversário anunciado em breve; confira
Bruno Henrique volta a treinar e pode reforçar o Flamengo contra o Bragantino
Atacante, de 35 anos, não atua desde o fim de fevereiro
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