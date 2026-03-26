Troféu da Copa do Mundo: edição de 2026 ainda aguarda a definição das seis últimas vagas

O futebol tem uma quinta-feira (26) de decisão e drama para 20 países que disputam 10 partidas das repescagens da Copa do Mundo de 2026. Somente 10 seleções manterão vivo o sonho de se classificar para o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir de junho.
Quem vencer os confrontos, entretanto, ainda terá mais um desafio para conseguir a vaga. As finais acontecem na terça-feira (31) e definirão as seis vagas restantes (quatro para europeus).

Jogos desta quinta da repescagem europeia

Chave A

- Itália x Irlanda do Norte - 16h45* (ESPN e Disney+)

- País de Gales x Bósnia e Herzegovina - 16h45* (Sportv 3)

Chave B

- Ucrânia x Suécia - 16h45* (SporTV 2)

- Polônia x Albânia - 16h45* (Disney+)

Chave C

- Turquia x Romênia - 14h* (SporTV 2)

- Eslováquia x Kosovo - 16h45* (Disney+)

Chave D

- Dinamarca x Macedônia do Norte - 16h45* (ESPN e Disney+)

- República Tcheca x Irlanda - 16h45* (ESPN e Disney+)

* Horários de Brasília

Confrontos da repescagem mundial no México

- Bolívia x Suriname - 19h* (Sportv 2 e CazéTV)
O vencedor enfrenta o Iraque na terça-feira

- Nova Caledônia x Jamaica - 00h* (Sportv  e CazéTV)
Quem passar encara a República Democrática do Congo

* Horários de Brasília