Olimpíada de Los Angeles-2028 tem nova regra para atletas comprovarem que são mulheresAFP
Olimpíada de 2028 terá teste para proibir atletas trans em provas femininas
Presidente do COI defende nova política para Los Angeles, baseada em dados científicos
Quem poderá competir entre as mulheres
COI defende medida polêmica
Carga de material esportivo do Vasco é roubada por criminosos no Rio; prejuízo chega a R$ 900 mil
200 caixas com produtos da Nike foram interceptadas a caminho do CT Moacyr Barbosa
De volta à seleção uruguaia, Canobbio deve ser titular contra a Inglaterra
Atacante do Fluminense não era convocado desde 2024, quando se desentendeu com o treinador Marcelo Bielsa
Fluminense acerta renovação de contrato com patrocinadora
A parceria continua por mais uma temporada
Associação Uruguaia comete gafe e troca escudo do Fluminense por homônimo baiano
Atacante, de 27 anos, vive bom momento no Tricolor
Multicampeão pelo Flamengo, Toró elogia Jardim e projeta Libertadores: 'Time a ser batido'
Ex-volante destaca qualidade do treinador e crê em sucesso na Libertadores
Vini Jr herda camisa 10 da Seleção para amistoso contra França
Craque do Real Madrid é o novo dono do número
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.