Canobbio comemora gol contra o Equador, em partida que foi pivô de seu desentendimento com Bielsa: "me impactou muito" - Rodrigo Buendia / AFP

Canobbio comemora gol contra o Equador, em partida que foi pivô de seu desentendimento com Bielsa: "me impactou muito"Rodrigo Buendia / AFP

Publicado 26/03/2026 16:54

Rio - Uma das surpresas da convocação uruguaia, Canobbio deve fazer parte dos 11 iniciais no amistoso contra a Inglaterra, nesta sexta-feira (27). O atacante estava afastado da seleção desde a Copa América de 2024, quando viveu uma série de desentendimentos com o treinador Marcelo Bielsa, que envolveu inclusive o astro Luis Suárez.

Vivendo grande fase no Fluminense, Agustín Canobbio superou o desconforto com Bielsa e vê aumentar suas chances de disputar uma Copa do Mundo novamente. A intriga entre o atacante e o treinador começou com uma fala do ídolo uruguaio Luis Suárez, após se aposentar da seleção ao fim daquela Copa América. Em entrevista ao "DSports Uruguay", o ex-Barcelona expôs que o treinador sequer cumprimentava os atletas.

Na ocasião, Canobbio saiu em defesa do companheiro e fez sua rodada de críticas ao treinador. No programa "Minuto 1", da rádio "Carve Deportiva 1010 AM", o atacante declarou que Bielsa o teria criticado por seus modos e sua educação, e o teria colocado para "completar" um treino da seleção sub-20.

"Houve muita falta de respeito dele comigo. E se há constante falta de respeito, enquanto eu sempre fui respeitoso, infelizmente chega o ponto que a coisa estoura. Eu sabia das consequências que podiam ocorrer (deixar de ser convocado), mas segui respeitando os princípios e valores em que me baseio desde criança", disse.

Canobbio lembrou, ainda, um caso que teria sido o mais marcante de sua relação com o técnico. O episódio aconteceu na partida contra o Equador, em setembro de 2023, pelas eliminatórias para a Copa. Segundo o atacante, Bielsa o culpou pela derrota naquele jogo.

"Isso aconteceu na análise de vídeo que ele fez, em que colocou a culpa em mim. O jogador sempre sabe se foi bem ou mal, mas, nessa partida, eu senti que tinha ido bem. Fiz um gol e dei uma assistência boa em outro ataque. No individual eu me senti muito bem, então fiquei em choque quando ele começou a me dizer essas coisas", contou o uruguaio.



Desde a entrevista, em outubro de 2024, Canobbio não vinha sendo convocado por Marcelo Bielsa, que segue no comando do Uruguai. Porém, com três gols e duas assistências nos últimos quatro jogos pelo Fluminense, o jogador ganhou uma nova chance de defender sua seleção.

Especulações apontam que o atacante tricolor treinou entre os titulares nos últimos dias e será selecionado por Bielsa para começar jogando. A provável escalação uruguaia conta, ainda, com dois jogadores do Flamengo.

Confira a provável escalação da seleção uruguaia

Muslera; Varela, Ronald Araújo, Olivera, Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Arrascaeta; Canobbio, Aguirre e Maxi Araújo.

Veja os compromissos de Canobbio nesta Data Fifa

Inglaterra e Uruguai se enfrentam em amistoso preparatório para a Copa do Mundo nesta sexta (27), em Londres, capital inglesa. A bola rola às 16h45 (de Brasília) no mítico estádio de Wembley.

Em seguida, a seleção uruguaia segue para Turim, na Itália, para enfrentar a Argélia, na próxima terça-feira (31). A bola rola às 15h30 (de Brasília) no Juventus Stadium.

Canobbio tem sua chegada ao Rio prevista para a quarta-feira (1) pela manhã e não deve ser utilizado por Zubeldía na partida contra o Corinthians, no mesmo dia, às 21h30 (de Brasília). No melhor dos casos, deve ser opção no banco.