Policiais apreendem material roubado - Divulgação / Polícia Civil

Policiais apreendem material roubadoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 26/03/2026 16:59 | Atualizado 27/03/2026 08:27

Rio - O Vasco sofreu um duro golpe logístico nesta semana. Um carregamento contendo 200 caixas de materiais esportivos do clube foi roubado enquanto era transportado para o CT Moacyr Barbosa, na Zona Sudoeste do Rio. As informações foram dadas em primeira mão pelo "GE" e confirmadas pelo Jornal O DIA.

O prejuízo estimado com a perda dos produtos, de responsabilidade da fornecedora Nike, gira em torno de R$ 900 mil. O material deveria ter sido entregue na última quarta-feira (25), mas o comboio foi interceptado antes de chegar ao destino final.



O Cruz-Maltino foi informado do ocorrido pela Nike, fornecedora de material esportivo, que era responsável pelo transporte do material. O registro foi feito na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP). O Jornal O DIA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, que respondeu a nossa reportagem.

"O caso foi registrado, nesta quinta-feira (26/03), na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP). Diligências estão em andamento para apurar os fatos", disse a nota oficial.



A parceria entre Vasco e a Nike foi iniciada neste ano. As partes fecharam o acordo por R$ 250 milhões em sete anos de contrato. Antes, a Kappa era o fornecedor de material esportivo do Cruz-Maltino.