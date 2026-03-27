Vitor Reis venceu o Sul-Americano Sub-17 em 2023 - Rafael Ribeiro / CBF

Vitor Reis venceu o Sul-Americano Sub-17 em 2023Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/03/2026 08:13

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou na noite desta quinta-feira (26) o zagueiro Vitor Reis, que joga pelo Girona, da Espanha, antes do amistoso contra a Croácia. A chamada de última hora aconteceu devido ao defensor Marquinhos, que realiza controle de carga e é dúvida para o jogo.



Diante deste cenário, a comissão optou pela convocação de Vitor Reis, que tem 20 anos. Ele foi revelado pelo Palmeiras e depois, vendido ao Manchester City, antes de ser emprestado ao Girona. Venceu o Sul-Americano Sub-17 de 2023 pela Seleção.

O atleta se junta a Léo Pereira, Ibañez, Bremer e Danilo na lista de defensores à disposição de Ancelotti, além de Marquinhos.

O Brasil busca se recuperar da derrota por 2 a 1 para a França no amistoso contra a Croácia. O jogo será no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida, na próxima terça-feira (31), às 21h (horário de Brasília).