Neymar é jogador do SantosRaul Baretta/ Santos FC
Após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo no fim de 2025, ele ainda é monitorado de perto pelo departamento médico e ainda não atingiu sua condição ideal para voltar a ser chamado.
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Neymar é jogador do SantosRaul Baretta/ Santos FC
Neymar vai a campo e participa da atividade com o grupo em treino do Santos
Atacante havia feito somente atividades internas desde a reapresentação do elenco
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