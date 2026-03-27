Neymar é jogador do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar é jogador do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 27/03/2026 20:16

Rio - Neymar foi a campo no treino do Santos desta sexta-feira (27) e participou das atividades com o elenco. O camisa 10 do Peixe havia feito apenas atividades internas desde a reapresentação do grupo, na quarta (25), segundo o 'ge'.

A retomada ocorre em meio a um momento delicado do Santos, que ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro com sete pontos. A equipe tenta reagir na temporada sob o comando de Cuca, novo treinador do Peixe.

De olho na Seleção

A derrota por 2 a 1 da seleção brasileira para a França, em amistoso realizado nos Estados Unidos na última quinta-feira (26), reacendeu debates sobre a falta de protagonismo na equipe. Durante a partida, o nome de Neymar voltou a ser lembrado por torcedores e parte da imprensa.



Após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo no fim de 2025, ele ainda é monitorado de perto pelo departamento médico e ainda não atingiu sua condição ideal para voltar a ser chamado.