Bremer fez o gol do Brasil contra a França - Michael Owens / AFP

Bremer fez o gol do Brasil contra a FrançaMichael Owens / AFP

Publicado 27/03/2026 18:30

Rio - Autor do gol da seleção brasileira na derrota diante da França na última quinta-feira (26), Bremer se credenciou na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti, o zagueiro aproveitou a oportunidade e confirmou o bom momento na temporada 2025/26.

Bremer vive a temporada com mais participações em gols na carreira. Em 2025/26, marcou quatro gols e três assistências em 25 jogos disputados. Além disso, o zagueiro tem apresentado uma média de 5,8 ações defensivas por partida, com 146 ações totais, de acordo com os dados do "SofaScore".

Em meio aos problemas físicos de Gabriel Magalhães, Éder Militão e Alexsandro Ribeiro, Bremer ganhou a primeira chance sob o comando de Carlo Ancelotti. No amistoso contra a França, foi titular ao lado de Léo Pereira, que também estreou. Além do gol, ele também perdeu uma outra chance na área.

Bremer pode ganhar uma nova chance na próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília), contra a Croácia, em Orlando, nos Estados Unidos. Este será o último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no dia 18 de maio.

Revelado no Atlético-MG, Bremer atua no futebol europeu desde 2018, quando foi negociado com o Torino, da Itália. O zagueiro joga na Juventus, do mesmo país, desde 2022. Com a camisa da Velha Senhora, ele soma 115 gols, 11 gols e cinco assistências.