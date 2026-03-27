Milton Neves exaltou Parreira antes de cometer a gafe - Reprodução/YouTube Charla Podcast

Milton Neves exaltou Parreira antes de cometer a gafeReprodução/YouTube Charla Podcast

Publicado 27/03/2026 21:12 | Atualizado 27/03/2026 21:13

Rio - O jornalista Milton Neves cometeu uma gafe ao elogiar Carlos Alberto Parreira, de 83 anos. Em entrevista ao 'Charla Podcast' nesta sexta-feira (27), ele mandou um beijo para o ex-treinador, que está vivo, "no céu".

"O primeiro 'Super Técnico' que eu fiz, eu estava 'preso'. Eu era o bonzão do rádio, mas eu estava totalmente assustado. E aí sabe o que o Parreira fazia? Olhava de baixo para cima para mim, me deu força. 'Você está indo bem, calma, fica tranquilo você é do ramo, nós já sacamos que você conhece'. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, o olhar do Parreira", disse Milton Neves.

"Queria aproveitar a audiência e falar para Carlos Alberto Parreira: muito obrigado pelos seus olhos de aprovação. Nunca vou esquecer de Carlos Alberto Parreira me dando força. Beijo para você no céu, Parreira", completou.

Mauro Beting, que também participou do programa, tomou um suto e avisou: "Ele está vivo!". Sem graça, Milton Neves respondeu: "Desculpa (risos).