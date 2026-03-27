Seleção do Irã em partida de novembro de 2025 - Reprodução / Instagram

Seleção do Irã em partida de novembro de 2025Reprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 17:03

O Irã proibiu suas equipes esportivas de viajarem para países que considera "hostis", informou a televisão estatal nesta quinta-feira. A proibição, anunciada pelo Ministério dos Esportes em Teerã, não mencionou a Copa do Mundo, que começa em 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá.

A declaração do ministério destacou a partida do Tractor contra o Shabab Al Ahli de Dubai, que estava programada para ser disputada na Arábia Saudita. Trata-se de um jogo de repescagem da Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol.

"A entrada de seleções e clubes nacionais em países considerados hostis e que não podem garantir a segurança dos atletas e membros das equipes iranianas está proibida até segunda ordem", afirmou o ministério.

A guerra no Irã afetou a região, e quase todos os países do Oriente Médio sofreram danos causados por ataques de mísseis, drones ou estilhaços.

A partida de repescagem do Torneio Tractor, na Arábia Saudita, foi resultado de um sorteio realizado pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) na quarta-feira para definir os confrontos das quartas de final. O sorteio ocorreu um dia após o anúncio do reagendamento das partidas da Zona Oeste, que haviam sido adiadas devido à guerra no Oriente Médio, para os dias 13 e 14 de abril, em Jeddah.

A cidade saudita também sediará as quartas de final, semifinais e final do torneio, entre os dias 16 e 25 de abril. Os organizadores estão definindo as datas e torcendo pela paz na região.

O Ministério do Futebol iraniano acrescentou que a federação de futebol e os clubes "serão responsáveis por notificar a Confederação Asiática de Futebol sobre o assunto para que as partidas sejam remarcadas".

A posição do Irã sobre a Copa do Mundo

O embaixador iraniano no México indicou que o país estava negociando com a Fifa para transferir os três jogos da fase de grupos da seleção iraniana para o país latino-americano, em vez de jogá-los nos Estados Unidos, depois que o presidente americano Donald Trump desencorajou a participação da equipe no torneio com 48 seleções, alegando preocupações com a segurança.

No entanto, o presidente da entidade que comanda o futebol, Gianni Infantino, esfriou ainda mais as tentativas do Irã de transferir seus compromissos da Copa do Mundo na semana passada, afirmando que a Fifa deseja que o torneio "prossiga conforme o planejado".

O governo iraniano e dirigentes do futebol negaram qualquer intenção de boicotar a Copa do Mundo. Contudo, ressaltam que não é possível para a seleção nacional viajar para os Estados Unidos devido aos ataques militares lançados pelos EUA e por Israel contra o Irã desde 28 de fevereiro.