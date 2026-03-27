Raphinha sofreu lesão muscular na região posterior da coxa direita - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Raphinha sofreu lesão muscular na região posterior da coxa direitaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/03/2026 15:50

Rio - A seleção brasileira ganhou dois desfalques para o amistoso contra a Croácia, na próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos. O lateral-direito Wesley e o atacante Raphinha sofreram lesões musculares na coxa e foram cortados da convocação.

Os jogadores sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a derrota contra a França, nesta última quinta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos. O atacante foi substituído ainda no intervalo, enquanto o lateral-direito deixou o campo aos 26 minutos do segundo tempo.

A lesão de Raphinha virou preocupação para o Barcelona. O clube catalão deseja o retorno imediato do jogador para iniciar o tratamento. Em nota oficial, o Barça divulgou que o tempo estimado de recuperação é de aproximadamente cinco semanas. Com isso, ele deve perder as quartas de final da Liga dos Campeões.

"Raphinha sofreu uma lesão no tendão da coxa direita, conforme confirmado pelos exames médicos realizados pela CBF (...) O jogador está voltando a Barcelona para iniciar o tratamento adequado. O tempo estimado de recuperação é de cinco semanas", informou o clube catalão.

Sem eles, o técnico Carlo Ancelotti terá que modificar o time titular mais uma vez. Para o lugar de Wesley, o treinador italiano tem Danilo, do Flamengo, como opção. Já para a vaga de Raphinha, Luiz Henrique pode ganhar chance como titular. O atacante foi escolhido para substituí-lo contra a França.

A seleção brasileira sofreu com desfalques para os amistosos contra França e Croácia. Nomes como Alisson, Gabriel Magalhães e Alex Sandro foram cortados por lesão. Antes, o Brasil já não tinha peças importantes como Vanderson, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo — este último fora da Copa do Mundo.