A Argentina superou a MauritâniaAlejandro Pagni / AFP
Argentina sofre gol no fim, mas vence a Mauritânia em amistoso
Albiceleste construiu a vantagem no primeiro tempo
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