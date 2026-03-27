A Argentina superou a Mauritânia - Alejandro Pagni / AFP

A Argentina superou a MauritâniaAlejandro Pagni / AFP

Publicado 27/03/2026 22:40 | Atualizado 27/03/2026 22:40

A Argentina venceu a Mauritânia por 2 a 1 em amistoso disputado em La Bombonera, na noite desta sexta-feira (27). Enzo Fernández e Nico Paz anotaram, ainda na etapa inicial, os gols da Albiceleste. No último lance, Jordan Lefort descontou para os visitantes. Messi iniciou a partida no banco de reservas e entrou no retorno do intervalo.

A seleção argentina abriu o placar aos 17 minutos. Após cruzamento rasteiro pelo lado direito, Enzo Fernández apareceu na área para finalizar de primeira e marcar. O segundo veio aos 32, em cobrança de falta de Nico Paz.

Na etapa complementar, porém, a Argentina não manteve o mesmo nível, o que se reflete nos números. De acordo dados do 'Sofascore', a Mauritânia teve oito finalizações (com duas defesas do goleiro) contra apenas uma da Albiceleste.

No último lance, os visitantes descontaram. Após cruzamento em cobrança de falta, a zaga argentina não conseguiu afastar o perigo. A bola ficou viva na área e chegou até Lefort, que finalizou e anotou o gol da Mauritânia.

A seleção argentina tem mais um compromisso nesta Data Fifa. A Albiceleste vai enfrentar a Zâmbia na terça-feira (31), a partir das 20h15 (de Brasília), novamente em La Bombonera.