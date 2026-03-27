Jhonny é o novo reforço do América-MGFoto: Divulgação
Jhonny chega para substituir Maguinho, que rescindiu com o clube mineiro para assinar com o Operário-PR. O elenco ainda conta com Léo Alaba e Samuel como opções para a lateral direita.
O lateral é o sexto reforço da equipe na temporada. O clube já anunciou Wesley, Gonzalo Mastriani, Segovinha, Val e Léo Alaba.
Jhonny disputará a Série B e a Copa Sul-Sudeste. A estreia pode ocorrer nas próximas rodadas da competição nacional.
Revelado pelo Fluminense, o atleta passou grande parte da formação no clube carioca, com 37 jogos pelo sub-20, um gol e oito assistências. Já na equipe principal, teve poucas oportunidades e soma apenas dois jogos como profissional. O jogador também teve passagens por Bragantino, Coritiba, Volta Redonda e Noroeste.
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