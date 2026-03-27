Lance do jogo entre Marrocos e EquadorOscar del Pozo / AFP
Adversário do Brasil na Copa, Marrocos estreia técnico com empate diante do Equador
A seleção marroquina deixou tudo igual no placar na reta final de partida
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