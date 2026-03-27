Lance do jogo entre Marrocos e Equador - Oscar del Pozo / AFP

Lance do jogo entre Marrocos e EquadorOscar del Pozo / AFP

Publicado 27/03/2026 19:52

Lutando na justiça pelo título da Copa Africana das Nações com Senegal e estreando o técnico Mohamed Ouahbi, substituto de Walid Regragui, o Marrocos encarou o Equador, no Wanda Metropolitano, em Madri, e buscou a igualdade por 1 a 1 nos minutos finais após ter um gol polêmico anulado.

Adversário do Brasil na estreia na Copa do Mundo, Marrocos ficou em desvantagem com gol de Yeboah já na segunda etapa. O jogador mandou para a área, aproveitou a escorada de Gonzalo Plata e bateu forte, colocado, para festa dos equatorianos.

El Aynaoui teve a oportunidade da igualdade logo depois, aos 15 minutos, mas desperdiçou a cobrança da penalidade, parando em defesa do goleiro Galíndez. No rebote, até veio o 1 a 1 com Hrimat, mas o lance acabou anulado pelo VAR por invasão à área do autor do gol.

O Marrocos, mesmo bastante modificado, quase empatou em cruzamento para Rahimi. O atacante não alcançou a bola e ela passou raspando. A pressão nos minutos finais foi grande e deu resultado aos 43 minutos, com redenção de El Aynaoui, aparecendo livre na área para cabecear às redes após escanteio de Hakimi.

Os cinco minutos de acréscimos foram elétricos, com Marrocos buscando a virada. O time africano pediu uma penalidade, em lance cavado na área. O Equador, satisfeito com a igualdade, tocou a bola e se mostrou feliz com o resultado.