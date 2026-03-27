Companheiros de Real Madrid, Vini Jr. e Tchouaméni se enfrentaram no amistoso entre Brasil e França - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Companheiros de Real Madrid, Vini Jr. e Tchouaméni se enfrentaram no amistoso entre Brasil e FrançaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/03/2026 13:22

alvo das críticas de Marcelinho Carioca. Ídolo do Corinthians e revelado pelo Flamengo, o ex-jogador ainda questionou a escolha do atacante como capitão após a saída de Casemiro, no segundo tempo, na

A atuação de Vini Jr como camisa 10 foi. Ídolo do Corinthians e revelado pelo Flamengo, o ex-jogador aindaapós a saída de Casemiro, no segundo tempo, na derrota por 2 a 1 para a França.

Na bronca com Vini Jr e Ancelotti



O resultado negativo no amistoso aumentou a pressão sobre o desempenho ofensivo da equipe brasileira. Em especial dos dois principais jogadores, Vini Jr e Raphinha, que deixou o campo com dores na coxa direita.



"Raphinha não jogou nada. Aí a camisa 10, que foi de Zico, Pelé, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, você tem que ver com Vini Jr e a faixa de capitão, e ele não jogou nada", criticou Marcelinho em participação no programa 'Quebrada FC'.



O ex-jogador ainda questionou Carlo Ancelotti: "Eu gostaria de saber por que não substituiu Vini Jr? Não tem coragem de quê?".

Elogio de Marcelinho a zagueiro da Seleção



Em meio às críticas, Bremer foi citado como destaque positivo. Autor do gol brasileiro, ele recebeu elogios pela participação ofensiva, e Marcelinho ainda achou uma maneira de ironizar Vini Jr.



"Quem armou o time foi Bremer, o zagueiro. Fez o gol, deu o passe e quase fez o outro gol. Vini Jr, olha aqui, perna esquerda amiguinho", completou.





