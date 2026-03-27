Lionel Scaloni (E) ao lado de auxiliar na seleção argentina - Divulgação / Argentina

Lionel Scaloni (E) ao lado de auxiliar na seleção argentinaDivulgação / Argentina

Publicado 27/03/2026 11:50

Argentina - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi, de 38 anos, já deixou claro algumas vezes que sua presença na Copa do Mundo não é certa. Em entrevista coletiva, na última quinta-feira (dia 26), o treinador Lionel Scaloni abordou a situação envolvendo o craque.

"Ele vai jogar as duas partidas (amistosas), mas não sei quantos minutos ou se será titular. É uma grande oportunidade para vê-lo em campo e para todos aproveitarem. Messi na Copa do Mundo? Quero muito que ele esteja lá, mas a decisão é dele. Tomara que sim", disse.

A Argentina entra em campo nesta sexta (dia 27) contra a Mauritânia e depois encara a Zâmbia, na próxima terça-feira (dia 31). Scaloni abordou os testes que os atuais campeões do mundo vão ter.

"Começamos a procurar adversários porque não tínhamos nenhum, o que mostra que não tínhamos planejado nada. O centro de treinamento não estava pronto para a nossa chegada. É positivo para nós estarmos aqui. Temos dois amistosos em que precisamos respeitar nossos adversários e cuidar dos meninos, que merecem uma oportunidade e lutar por uma vaga na Copa do Mundo", concluiu.