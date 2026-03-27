Lionel Scaloni (E) ao lado de auxiliar na seleção argentinaDivulgação / Argentina
Treinador da Argentina mantém mistério sobre presença de Messi na Copa: 'Quero muito'
Atacante, de 38 anos, ainda não definiu se estará presente na competição
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