Raphinha jogou apenas 45 minutos da partida entre Brasil e FrançaAFP
Raphinha será desfalque da seleção brasileira contra a Croácia
Atacante do Barcelona está com problema muscular e exame avaliará grau de lesão
Próximo jogo da seleção brasileira
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Rubro-Negro deve buscar centroavantes na próxima janela
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Seleção europeia venceu amistoso em Boston por 2 a 1
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Após rumores, Flamengo nega demissão de técnico do time sub-20
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Atacante, de 38 anos, ainda não definiu se estará presente na competição
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