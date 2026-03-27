Raphinha jogou apenas 45 minutos da partida entre Brasil e França - AFP

Raphinha jogou apenas 45 minutos da partida entre Brasil e FrançaAFP

Publicado 27/03/2026 11:50 | Atualizado 27/03/2026 13:01

Os problemas de lesão na seleção brasileira não param. Depois de três cortes e sem poder contar com Marquinhos por causa de dores no quadril, o técnico Carlo Ancelotti também perderá Raphinha contra a Croácia, na terça-feira (31).



sentiu a coxa direita ainda no primeiro tempo da

O atacante do Barcelonaainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para a França. O departamento médico brasileiro fará uma reavaliação nesta sexta (27) com exame de imagem, para identificar a gravidade da lesão.

Esse é o terceiro problema muscular que Raphinha sofre em 2026, o que gera incertezas visando à reta final de temporada e a Copa do Mundo. O Barcelona, inclusive, mostra

o que gera incertezas visando à reta final de temporada e a Copa do Mundo. O Barcelona, inclusive, mostra preocupação em perdê-lo para os jogos de quartas de final da Liga dos Campeões , contra o Atlético de Madri.

Próximo jogo da seleção brasileira



O amistoso contra a Croácia acontece em Orlando, nos Estados Unidos, na terça (31), às 21h (de Brasília). Esse é o último compromisso do Brasil antes da convocação final, em 18 de maio, para a Copa do Mundo.