Bruno Pivetti em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Pivetti em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 27/03/2026 11:53 | Atualizado 27/03/2026 12:05

Rio — O Flamengo se manifestou em relação aos boatos envolvendo uma possível demissão do técnico do sub-20, Bruno Pivetti, após o vice-campeonato da Libertadores da categoria no último domingo (22). Em nota divulgada nesta sexta-feira (27), o clube desmentiu os rumores e confirmou que ele segue no comando da equipe.



"Em função de publicações recentes sobre uma possível saída de Bruno Pivetti do comando da equipe Sub-20, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a informação não procede", disse.

"Após o vice-campeonato da CONMEBOL Libertadores da categoria, o treinador já está concentrado nos próximos compromissos da temporada e segue com respaldo da diretoria para dar continuidade ao trabalho na formação de atletas", aponta a nota.



Na ocasião, o Rubro-Negro foi derrotado para o Santiago Wanderers por 5 a 4 na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.



Pivetti chegou ao clube em julho de 2025 e conquistou a Copa Intercontinental da categoria no ano passado.