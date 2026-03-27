Inter Miami divulga como será homenagem a Messi em novo estádio - Reprodução do perfil no X do Inter Miami

Inter Miami divulga como será homenagem a Messi em novo estádioReprodução do perfil no X do Inter Miami

Publicado 27/03/2026 12:17

O Inter Miami anunciou uma homenagem a Lionel Messi no seu novo estádio, chamado de Nu Stadium. Além de grande referência do time, o craque argentino agora passará a dar nome a um setor de arquibancada.



"Messi está prestes a se tornar parte de um caso raro e único no esporte mundial: um atleta que joga regularmente em seu estádio, com uma arquibancada batizada em sua homenagem”, diz o comunicado do Inter Miami.



Messi poderá jogar no novo estádio a partir de 4 de abril, quando acontece a inauguração na partida contra o Austin FC, pela liga estadunidense.

No vídeo de divulgação, o time estadunidense lembra que o argentino já se faz presente na vida dos torcedores em camisas, bandeirões, murais, troféus, nomes de filhos, tatuagens e inúmeros outros lugares. E garante que a homenagem na arquibancada do estádio será "para sempre".

Ele está no Inter Miami desde junho de 2023 e conquistou quatro títulos (Copa das Ligas de 2023, o MLS Supporters' Shield de 2024, a Conferência Leste de 2025 e a Copa da MLS de 2025).