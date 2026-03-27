Raphinha em campo pelo BarçaFadel Senna / AFP
Barcelona teme que Raphinha tenha lesão e fique fora de jogos da Liga do Campeões
Atacante, de 29 anos, sentiu dores na coxa direita
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