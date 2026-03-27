Raphinha em campo pelo Barça - Fadel Senna / AFP

Raphinha em campo pelo BarçaFadel Senna / AFP

Publicado 27/03/2026 10:40

Rio - O atacante Raphinha, de 29 anos, deixou a seleção brasileira no intervalo na derrota por 2 a 1 para a França. A substituição de Carlo Ancelotti causou apreensão no Barcelona, que teve perder o jogador para os jogos da Liga dos Campeões, que acontecerão neste mês. As informações são do jornal espanhol "AS".

Tudo isso, porque Raphinha deixou o amistoso com dores na coxa direita. A região tem sido motivo de dor de cabeça para o atacante e também para o Barcelona ao longo da temporada. O brasileiro já ficou de fora de algumas partidas, por conta de lesões no local.

O Barcelona se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões e irá encarar o Atlético de Madrid em dois jogos. As partidas serão nos próximos dia 8 e depois no dia 14.

O Brasil voltará a jogar na próxima terça-feira (30) contra a Croácia, às 21h (de Brasília), novamente em território norte-americano. O encontro marcará a revanche da última Copa do Mundo, quando a Seleção foi eliminada nos pênaltis para os europeus nas quartas de final da competição.