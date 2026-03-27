Rio - Lenda do jornalismo esportivo, Galvão Bueno, de 75 anos, não se mostrou preocupado com a derrota da seleção brasileira contra a França por 2 a 1, na última quinta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos. O narrador afirmou que a equipe de Ancelotti está em um bom caminho.
“Não estou desesperado. A França tem um grande time, vem de duas finais de Copa. Eles têm um entrosamento que o Brasil não tem.”
“O 1º tempo foi todo da França, o 2º tempo foi brasileiro.”
"Não estou desesperado. A França tem um grande time, vem de duas finais de Copa. Eles têm um entrosamento que o Brasil não tem. O 1º tempo foi todo da França, o 2º tempo foi brasileiro. A Seleção está pronta? Não. Está no caminho", disse em seu perfil no "X", o antigo Twitter.
A Seleção voltará a jogar na próxima terça-feira (30) contra a Croácia, às 21h (de Brasília), novamente em território norte-americano. O encontro marcará a revanche da última Copa do Mundo, quando a Seleção foi eliminada nos pênaltis para os europeus nas quartas de final da competição.
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