Galvão Bueno falou sobre derrota do Brasil - Reprodução / Band

Galvão Bueno falou sobre derrota do BrasilReprodução / Band

Publicado 27/03/2026 09:32

Rio - Lenda do jornalismo esportivo, Galvão Bueno, de 75 anos, não se mostrou preocupado com a derrota da seleção brasileira contra a França por 2 a 1, na última quinta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos. O narrador afirmou que a equipe de Ancelotti está em um bom caminho.

“Não estou desesperado. A França tem um grande time, vem de duas finais de Copa. Eles têm um entrosamento que o Brasil não tem.”



“O 1º tempo foi todo da França, o 2º tempo foi brasileiro.”



“A Seleção está pronta? Não. Está no caminho.”



@galvaobueno pic.twitter.com/RKLxtErG5C — Planeta do Futebol (@futebol_info) March 27, 2026

"Não estou desesperado. A França tem um grande time, vem de duas finais de Copa. Eles têm um entrosamento que o Brasil não tem. O 1º tempo foi todo da França, o 2º tempo foi brasileiro. A Seleção está pronta? Não. Está no caminho", disse em seu perfil no "X", o antigo Twitter.

O Brasil não conseguiu aproveitar a vantagem numérica que teve durante praticamente todo o segundo tempo. Aos oito minutos da etapa final, a França teve Upamecano expulso.

A Seleção voltará a jogar na próxima terça-feira (30) contra a Croácia, às 21h (de Brasília), novamente em território norte-americano. O encontro marcará a revanche da última Copa do Mundo, quando a Seleção foi eliminada nos pênaltis para os europeus nas quartas de final da competição.