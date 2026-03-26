Diego Maradona foi o treinador da Argentina na Copa do Mundo de 2010 - Richard Heathcote

Diego Maradona foi o treinador da Argentina na Copa do Mundo de 2010Richard Heathcote

Publicado 26/03/2026 15:52

Argentina - Um dos maiores artilheiros da história da Argentina, Gabriel Batistuta não poupou palavras ao comentar as circunstâncias da morte de Diego Maradona. Em entrevista ao podcast "Rio Ferdinand Presents", o ídolo da Fiorentina relembrou a convivência com o eterno camisa 10 e desabafou sobre o abandono sofrido pelo craque em seus momentos finais.



"Diego era uma grande pessoa, com seus problemas, mas era uma grande pessoa. É uma pena, porque ele morreu sozinho. Ninguém estava com ele. Morreu como um cão", desabafou Batistuta.

O ex-centroavante admitiu carregar um sentimento de culpa por não ter oferecido mais suporte ao companheiro de seleção: "Não fizemos muito para protegê-lo. Me culpo por isso, porque eu poderia ter ajudado. Se você ama alguém, tem que ajudá-lo quando ele precisa. Por que não? Mesmo quando ele é difícil de lidar".



A conversa também mergulhou na inevitável comparação entre Maradona e Lionel Messi. Embora reconheça a superioridade estatística do atual camisa 10, Batistuta foi enfático ao escolher o seu favorito. Para ele, o diferencial de Diego ia além das quatro linhas.



"Para mim, Maradona é o melhor. Ele sabia jogar, lidar com árbitros, com adversários. Ele fez coisas incríveis. E Messi pode fazer essas coisas, mas não tem o mesmo carisma", concluiu.

