Depay defende o CorinthiansDivulgação / Corinthians
O atleta pode ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada". Ele pode receber pena de um a seis jogos de suspensão.
A procuradoria do STJD destacou que o fator de "exemplaridade" é essencial para justificar a denúncia.
Na ocasião, o holandês foi substituído aos 22 minutos do primeiro tempo, com dores na coxa. Depois, câmeras o flagraram utilizando o aparelho, na etapa final. Ele se pronunciou nas redes sociais para esclarecer o caso. "O momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda", disse.
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