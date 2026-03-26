Depay defende o Corinthians - Divulgação / Corinthians

Depay defende o CorinthiansDivulgação / Corinthians

Publicado 26/03/2026 14:33

Rio — O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter usado o celular no banco de reservas, durante o empate com o Flamengo no último domingo (22), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O atleta pode ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada". Ele pode receber pena de um a seis jogos de suspensão.



A procuradoria do STJD destacou que o fator de "exemplaridade" é essencial para justificar a denúncia.

"A conduta de um atleta de alto perfil tem forte capacidade de influenciar comportamentos, podendo normalizar o uso de dispositivos eletrônicos no banco de reservas, o que fragilizaria o controle disciplinar, abriria espaço para comunicações indevidas e criaria dificuldades adicionais à arbitragem e aos organizadores na fiscalização das regras", aponta uma parte do texto.



Na ocasião, o holandês foi substituído aos 22 minutos do primeiro tempo, com dores na coxa. Depois, câmeras o flagraram utilizando o aparelho, na etapa final. Ele se pronunciou nas redes sociais para esclarecer o caso. "O momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda", disse.