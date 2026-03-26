Endrick em treino da seleção brasileira - Divulgação / CBF

Endrick em treino da seleção brasileiraDivulgação / CBF

Publicado 26/03/2026 15:32

Rio - Em boa fase no Lyon, Endrick, de 19 anos, voltou a receber uma oportunidade na seleção brasileira, desta vez com Carlo Ancelotti. O centroavante falou sobre como o Brasil chegará na Copa do Mundo e rechaçou um rótulo de azarão.

"O Brasil nunca é uma surpresa entre os favoritos. A verdadeira surpresa seria uma Copa do Mundo sem o Brasil nas fases finais. Não consigo imaginar de outra forma. Sempre que o Brasil venceu, enfrentou grandes seleções. Nunca foi fácil ser campeão. Não será desta vez também. Mas acho que o Brasil está em busca do título. No Brasil, não conseguimos pensar em nada além do título", disse em entrevista ao jornal espanhol "AS".

Com contrato até junho com o Lyon, Endrick, que deseja voltar ao Real Madrid na próxima temporada, contou que ainda não conversou com o atual técnico do clube espanhol, Álvaro Alberloa.

"Ainda não conversamos. Estou concentrado no Lyon. Vou torcer pelo Real Madrid na Liga dos Campeões, mas estou totalmente dedicado ao Lyon", concluiu.