Mbappé fez um dos gols da vitória da FrançaAFP
Mbappé admite que França não encarou jogo contra o Brasil como 'final de Copa do Mundo'
Seleção europeia venceu amistoso em Boston por 2 a 1
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