Mbappé fez um dos gols da vitória da França - AFP

Mbappé fez um dos gols da vitória da FrançaAFP

Publicado 27/03/2026 12:57

França - Em amistoso na última quinta-feira (dia 26), a França derrotou o Brasil por 2 a 1. Um dos principais destaques da seleção europeia, Kylian Mbappé abordou a motivação da equipe bicampeã mundial no duelo diante do time comandado por Carlo Ancelotti.

"Não vou ser hipócrita e dizer que era a final da Copa do Mundo. Mas estamos numa boa dinâmica. No ataque, com a bola, temos muita mobilidade, movimentação e criatividade. Estamos criando várias chances e conseguindo ser um pouco mais sólidos, mesmo tendo sofrido aquele gol no final da partida. Estamos progredindo, estamos numa boa trajetória para nos prepararmos para a Copa do Mundo", disse.

Mbappé fez um dos gols da vitória da França, que mesmo com um jogador a menos, foi superior à seleção brasileira em boa parte do segundo tempo. O atacante exaltou a qualidade do Brasil.

"Jogar contra o Brasil é uma oportunidade para qualquer seleção. Nós os respeitamos muito. E foi uma oportunidade para vermos onde estávamos, em termos de nível tático, técnico e até mesmo na intensidade de uma partida de alto nível. Então, é ótimo jogar partidas como essa", concluiu.