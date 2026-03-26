Gui Santos, jogador do Golden State WarriorsReprodução / Instagram
Esta foi a primeira vez que ele alcançou tal feito na liga americana de basquete. A sua atuação histórica contou ainda com uma assistência e três rebotes.
O desempenho ganha importância ainda mais se for feito um comparativo com a performance de atletas nacionais na NBA. Ele se tornou o primeiro jogador do país em 12 anos a fazer pelo menos 30 pontos na competição.
No jogo, o Golden State Warriors chegou a estar perdendo por 13 pontos no segundo quarto. Decisivo, ele liderou o ataque dos Warriors e fez a diferença também ao ditar o ritmo da equipe.
Gui Santos converteu 11 de 16 arremessos de quadra e quatro de seis tentativas de três pontos. No terceiro quarto, ele assinalou 15 pontos e foi determinante para a vitória do Golden State Warriors.
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