Gui Santos, jogador do Golden State Warriors - Reprodução / Instagram

Gui Santos, jogador do Golden State WarriorsReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 11:56

O Golden State Warriors obteve uma vitória com a marca brasileira na rodada desta quarta-feira (25) em jogo válido pela temporada regular da NBA, ao superar o Brooklyn Nets pelo placar de 109 a 106, em confronto realizado no Chase Center. O brasileiro Gui Santos brilhou e deixou a quadra como cestinha do duelo ao assinalar 31 pontos.



Esta foi a primeira vez que ele alcançou tal feito na liga americana de basquete. A sua atuação histórica contou ainda com uma assistência e três rebotes.



O desempenho ganha importância ainda mais se for feito um comparativo com a performance de atletas nacionais na NBA. Ele se tornou o primeiro jogador do país em 12 anos a fazer pelo menos 30 pontos na competição.

Na entrevista após o jogo, ele fez questão de exaltar o feito e ainda citou os outros nomes do país que também já atingiram a marca antes dele. "Era eu, Leandro Barbosa, Varejão e Nenê Hilário. É especial, não vou mentir", disse.



No jogo, o Golden State Warriors chegou a estar perdendo por 13 pontos no segundo quarto. Decisivo, ele liderou o ataque dos Warriors e fez a diferença também ao ditar o ritmo da equipe.



Gui Santos converteu 11 de 16 arremessos de quadra e quatro de seis tentativas de três pontos. No terceiro quarto, ele assinalou 15 pontos e foi determinante para a vitória do Golden State Warriors.