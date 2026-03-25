Adam Silver é o comissário da NBA - AFP

Adam Silver é o comissário da NBAAFP

Publicado 25/03/2026 14:00 | Atualizado 25/03/2026 14:05

Rio - A NBA aprovou a expansão da liga a partir da temporada 2028/29. Em reunião nesta quarta-feira (25), os donos das 30 franquias da liga norte-americana de basquete aprovaram a entrada dos mercados de Las Vegas e Seattle para criação e busca por novos investidores, de acordo com o jornalista Shams Charania.

Nos próximos meses, a NBA vai avaliar as propostas de interessados na criação de novas franquias. A liga norte-americana de basquete busca um investimento de 7 a 10 bilhões de dólares (R$ 36,6 bilhões a R$ 52,2 bilhões) por franquia. Não existe um prazo para a formalização das novas equipes.

Seattle voltará a ter uma franquia na NBA após 20 anos. Entre 1967 e 2008, a cidade foi representada pelos Supersonics, que foram campeões da liga em 1979. A franquia teve dez jogadores indicados para o Hall da Fama do basquete, como David Thompson, Dennis Johnson, Shawn Kemp, Gary Payton e Ray Allen.

Em 2008, os Supersonics deram espaço para o Oklahoma City Thunder, que contou com nomes como Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, entre outros grandes nomes recentes da liga. Em 2025, o OKC conquistou o título da NBA pela primeira vez na história.

O Thunder herdou toda a história dos Supersonics. Porém, há um acordo para devolver toda a história entre 1967 e 2008. Um caso similar aconteceu com o Charlotte Hornets, que recuperou a história que foi passada para o New Orleans Pelicans, quando voltou a usar o nome Hornets em 2014.



Já Las Vegas nunca teve uma franquia na NBA e é algo que interessa há alguns anos, mas havia resistência. A cidade é representada pelo Las Vegas Aces na WNBA, a liga norte-americana de basquete feminino. O Aces tem três títulos (2022, 2023 e 2025) e é o segundo maior campeão da competição.