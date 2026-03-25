Arthur Elias, técnico da seleção femininaReprodução / Instagram
Novamente sem a craque Marta, a convocação reuniu nomes jovens e consolidados na seleção. O técnico vem usando os amistosos para realizar testes com diversas jogadoras, variando bastante entre suas últimas listas. Entre as goleiras, os nomes variam entre Lorena, Lelê e Thaís Lima, com as duas últimas presentes nesta e nas duas listas anteriores. Claúdia também foi um dos nomes testados pelo treinador em listas anteriores.
Entre as defensoras os nomes também variaram, mas jogadoras como Thais Ferreira, Mariza e Yasmin estiveram presentes nas três últimas convocações feitas pelo Arthur Elias.
No ataque, a rotação entre as jogadoras é ainda maior, consolidando esta a posição com maior número de testes pelo lado da comissão. Apenas a atacante do Palmeiras, Taína Maranhão, esteve nas últimas três listas. Nomes como Kerolin, Dudinha, Bia Zaneratto, Ludmila e Gabi Portilho figuraram em duas das últimas três. Marta não esteve presente em nenhuma dessas convocações anteriores, realizadas em novembro, fevereiro e, agora, em março.
Confira a lista
Defensoras: Isa Haas (América do México), Mariza (Tigres), Thais Ferreira (Corinthians), Lauren (Atlético de Madrid), Paloma Maciel (Cruzeiro), Vitória Calhau (Cruzeiro), Gi Fernandes (Corinthians), Raissa Bahia (Palmeiras) e Yasmin (Real Madrid);
Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ana Vitória (Corinthians), Mayara (Angel City) e Ary Borges (Angel City);
Atacantes: Ludmila (San Diego), Kerolin (Manchester City), Tainá Maranhão (Palmeiras), Dudinha (San Diego), Jheniffer (Tigres), Gabi Portilho (San Diego), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Aline Gomes (Pachuca) e Marília (Cruzeiro)
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