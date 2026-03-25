Mbappé nega erro de equipe médica do Real MadridMarco BERTORELLO / AFP
Segundo a imprensa espanhola e francesa, o capitão da França teria sido examinado no joelho direito pela equipe médica de seu clube, uma confusão que, supostamente, teria atrasado a avaliação da lesão real, localizada no joelho esquerdo.
"Talvez eu seja indiretamente responsável, pois não comuniquei nada. E quando você não se comunica sobre o que tem ou o que está acontecendo, deixa a porta aberta para interpretações e todos aproveitam a chance para agarrar a oportunidade. Faz parte do jogo", explicou o campeão mundial de 2018.
Mbappé, de 27 anos, declarou na segunda-feira que havia superado totalmente o problema físico que vinha causando preocupação entre os 'Bleus', a poucos meses do início da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho).
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