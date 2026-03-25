Militão em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

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Espanha - O zagueiro Éder Militão, de 28 anos, está perto de voltar a jogar pelo Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o brasileiro deve ser relacionado por Álvaro Arbeloa para a partida contra o Mallorca, no próximo dia 4, depois do fim da data Fifa.
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No começo de dezembro, na partida contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol, Militão sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda. Desde então, o brasileiro está em recuperação pelo Real Madrid.
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A recuperação de Militão acontece em momento importante da temporada. O diário abordou o desejo do Real Madrid de ter o brasileiro em plena condição para os jogos contra o Bayern pela Liga dos Campeões, que irão acontecer neste mês.
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O zagueiro, de 28 anos, é peça de confiança de Carlo Ancelotti na defesa brasileira. Por conta da lesão, Militão ficou de fora da convocação do treinador para os jogos contra a França e a Croácia, em amistosos deste mês.
 