Militão em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Militão em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 25/03/2026 18:50

Espanha - O zagueiro Éder Militão, de 28 anos, está perto de voltar a jogar pelo Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o brasileiro deve ser relacionado por Álvaro Arbeloa para a partida contra o Mallorca, no próximo dia 4, depois do fim da data Fifa.

No começo de dezembro, na partida contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol, Militão sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda. Desde então, o brasileiro está em recuperação pelo Real Madrid.

A recuperação de Militão acontece em momento importante da temporada. O diário abordou o desejo do Real Madrid de ter o brasileiro em plena condição para os jogos contra o Bayern pela Liga dos Campeões, que irão acontecer neste mês.

O zagueiro, de 28 anos, é peça de confiança de Carlo Ancelotti na defesa brasileira. Por conta da lesão, Militão ficou de fora da convocação do treinador para os jogos contra a França e a Croácia, em amistosos deste mês.