Militão em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Fora da convocação de Ancelotti, Militão deve jogar pelo Real pela primeira vez em 2026
Zagueiro, de 28 anos, sofreu lesão em dezembro
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