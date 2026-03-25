Lucho Acosta é destaque do Fluminense na temporada - Lucas Merçon / Fluminense

Lucho Acosta é destaque do Fluminense na temporadaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/03/2026 14:17

elogiou o desempenho dos compatriotas no futebol brasileiro.

Darío Conca gostaria de ver Lucho Acosta, do Fluminense , e Rossi, do Flamengo , na seleção da Argentina. Ídolo do Tricolor e com passagem apagada pelo Rubro-Negro, ele

"Lucho (Acosta) acho que hoje merece (ser convocado), está em um momento muito bom. Rossi também. A Argentina tem um treinador que foi campeão do mundo e temos que respeitar as escolhas dele", afirmou à ESPN.



Para Conca, apesar do elogio a Lucho Acosta, o futuro da camisa 10 da Argentina após a aposentadoria de Messi está com outro jogador. Trata-se de Franco Mastantuono, jovem de 18 anos do Real Madrid.



"É o que mais se destaca hoje. Ele joga muito, acho que é o próximo 10 da seleção argentina", avaliou.