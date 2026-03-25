Vini Jr em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25) - Reprodução / CBF

Vini Jr em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25)Reprodução / CBF

Publicado 25/03/2026 11:44





"Esse confronto vai ser muito importante para nós. É uma grande seleção, grandes companheiros meus do Real Madrid também. É um jogo muito aberto. Ninguém vai querer ficar se defendendo. Vai ser um parâmetro bom para a gente", disse.



O atleta comentou sobre o bom momento no Real Madrid e como isso pode ser importante ao vestir a camisa do Brasil.



"Sempre tento estar na minha melhor fase, fazendo gols, assistências. Fico mais tranquilo, mais feliz e eu estando mais feliz, todo mundo do meu lado também está mais feliz e confiante. Espero que tudo que eu faço pelo Real Madrid eu possa vir a fazer aqui, que é o meu maior objetivo, onde eu sempre sonhei em estar. Quero dar muito orgulho para o nosso país e muita alegria para toda a nação."



Vini Jr também rasgou elogios aos seus companheiros da Seleção. "Nas últimas temporadas eu fui um dos melhores, o Raphinha também, se não foi o melhor, foi o segundo ou terceiro, está fazendo um excelente trabalho no Barcelona. O Casemiro a gente nem fala. Tem tantos anos, tantas experiências", ressaltou.



LEIA MAIS: Ancelotti analisa jogadores da França: 'Têm qualidade em todos os aspectos' O atacante Vinicius Júnior analisou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25), o duelo contra a França, que acontecerá na quinta-feira (25). O jogador comentou sobre as opções do elenco, avaliou como chega a Seleção faltando menos de três meses para a Copa do Mundo e deu sua opinião a respeito de Neymar."Esse confronto vai ser muito importante para nós. É uma grande seleção, grandes companheiros meus do Real Madrid também. É um jogo muito aberto. Ninguém vai querer ficar se defendendo. Vai ser um parâmetro bom para a gente", disse.O atleta comentou sobre o bom momento no Real Madrid e como isso pode ser importante ao vestir a camisa do Brasil."Sempre tento estar na minha melhor fase, fazendo gols, assistências. Fico mais tranquilo, mais feliz e eu estando mais feliz, todo mundo do meu lado também está mais feliz e confiante. Espero que tudo que eu faço pelo Real Madrid eu possa vir a fazer aqui, que é o meu maior objetivo, onde eu sempre sonhei em estar. Quero dar muito orgulho para o nosso país e muita alegria para toda a nação."Vini Jr também rasgou elogios aos seus companheiros da Seleção. "Nas últimas temporadas eu fui um dos melhores, o Raphinha também, se não foi o melhor, foi o segundo ou terceiro, está fazendo um excelente trabalho no Barcelona. O Casemiro a gente nem fala. Tem tantos anos, tantas experiências", ressaltou.

'Neymar é um dos meus ídolos'

O ponta também disse que a cobrança pela presença de Neymar é normal e confessou que os jogadores "sempre querem jogar com os melhores".



"Sou suspeito de falar porque o Ney é um dos meus ídolos, acompanhei toda a sua carreira. É um dos meus amigos também, desejo sempre o melhor para ele. Ele está fazendo de tudo para estar 100%, para nos ajudar, voltar à Seleção. É o maior artilheiro da maior seleção do mundo, onde fez grandes jogos. Agora, a decisão cabe ao treinador, mas nós jogadores sempre queremos jogar com os melhores, e ele é um dos melhores para a gente", disse.



Sobre possíveis críticas, Vini garantiu que não liga para o que as pessoas falam. "Sei do meu trabalho, do quanto me dedico para estar preparado para a Copa do Mundo. É onde todos os jogadores querem estar, tenho que estar preparado para os últimos dois jogos, que vão ser bons para o nosso desafio, ver como a gente está. Claro que temos muitos desfalques para esta Data Fifa."

Vini declarou, ainda, que não considera a Seleção favorita para a Copa do Mundo. "Acredito que [a Seleção] não é a favorita pelos resultados que tivemos. Mas o peso da camisa, peso dos jogadores que temos aqui, só faltava encaixar. Depois que o Ancelotti chegou, a gente tem uma ideia melhor de jogo. Ele tira muito o peso de nós. É fazer de tudo para colocar o Brasil no topo mais uma vez. A gente não quer o favoritismo, quer colocar o Brasil no topo."



O Brasil entra em campo contra a França nesta quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília). Já o duelo contra a Croácia será na próxima terça-feira (31), às 21h.