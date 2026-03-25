Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/03/2026 21:15 | Atualizado 25/03/2026 21:15

Rio - No treino desta quarta-feira (25), Carlo Ancelotti indiciou o time que deve mandar a campo no amistoso com a França, e a expectativa é pela titularidade do zagueiro Roger Ibañez. O amistoso entre Brasil e os Blues acontecerá na quinta (26), a partir das 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts.

Mais cedo, na entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti revelou que Léo Pereira seria um dos zagueiros nos 11 iniciais e que as laterais teriam Wesley e Douglas Santos. Marquinhos, com dores no quadril, está fora. Com isso, Danilo, Bremer e Ibañez disputavam uma vaga.

No ataque, Gabriel Martinelli treinou entre os titulares e atuará pela beirada esquerda. Ele se junta a Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha para formar o quarteto de ataque. As informações são da 'ESPN'.



Dessa forma, um provável Brasil para enfrentar a França tem: Ederson (Bento); Wesley, Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Gabriel Martinelli, Vini Jr e Matheus Cunha.

Depois do jogo diante dos Blues, a Seleção volta as atenções para o amistoso com a Croácia. Esta partida acontecerá na terça-feira (31), a partir das 21h, no Camping World Stadium, na Flórida.