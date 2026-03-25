Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Confira a provável escalação do Brasil para o amistoso com a França
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