Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina - Staff Images / CBF

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira femininaStaff Images / CBF

Publicado 25/03/2026 19:38 | Atualizado 25/03/2026 19:39





Durante a coletiva, Arthur revelou ter consultado imagens do lance e conversado diretamente com a jogadora antes de confirmar seu nome. O técnico destacou que a própria Gio negou veementemente ter utilizado termos de cunho racial, versão que também é sustentada oficialmente pelo clube espanhol.

Rio - O técnico Arthur Elias anunciou, nesta quarta-feira (25), as 26 jogadoras que defenderão a seleção brasileira feminina na Fifa Series . O grande destaque da lista foi a atacante do Atlético de Madrid Gio Garbelini, acusada de injúria racial contra uma atleta do Tenerife, em jogo da Copa da Rainha.Durante a coletiva, Arthur revelou ter consultado imagens do lance e conversado diretamente com a jogadora antes de confirmar seu nome. O técnico destacou que a própria Gio negou veementemente ter utilizado termos de cunho racial, versão que também é sustentada oficialmente pelo clube espanhol.

"Eu conversei com a Gio. Liguei para a Gio, uma atleta que já vem com a gente há bastante tempo, desde depois das Olimpíadas. Conheço muito bem, conheço a família dela, conheço o caráter dela, mas, obviamente, por um tema dessa gravidade, a gente precisava tentar ir atrás de todos os pontos."

Gio Garbelini em ação pelo Atlético de Madrid Atletico / Divulgação

O comandante da Seleção pontuou que a falta de desdobramentos da denúncia por parte do Tenerife e das autoridades locais pesou em sua avaliação técnica: "Não vimos mais nenhuma manifestação da atleta suposta vítima, da goleira acusadora. Não teve nenhuma manifestação delas pós aquele protocolo de racismo", observou Arthur.

Arthur Elias também ressaltou que acredita na jogadora: "Vendo todos os fatos, conversando com a Gio, para mim ela tem que ser convocada. É uma atleta muito importante para a seleção brasileira. Ligando todos esses fatos, a não continuidade da acusação - porque é uma acusação grave e não houve continuidade -, a Gio negando, as imagens que eu consegui com a minha comissão avaliar. Tudo isso, principalmente a palavra da atleta, vale muito para que a gente esteja do lado dela, acreditando nela".