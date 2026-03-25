Carlo Ancelotti, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25) - Reprodução / CBF

Carlo Ancelotti, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25)Reprodução / CBF

Publicado 25/03/2026 10:32

O técnico Carlo Ancelotti detalhou, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (25), a estratégia que pretende usar no amistoso desta quinta-feira (26) contra a França. O treinador também falou sobre a condição física dos jogadores, comentou a respeito das últimas escolhas para fechar o elenco da Copa do Mundo e ainda revelou que Léo Pereira, do Flamengo, vai começar o próximo jogo como titular.



"França é uma equipe de qualidade. Tem qualidade em todos os aspectos. Tem qualidade na frente, velocidade. É muito importante para a Seleção jogar com equilíbrio. Depois, estamos focados na qualidade da nossa equipe que é muita. Brasil também pode jogar em contra-ataque, com posse de bola e pode jogar muito bem", destacou o treinador.



Ele também lembrou o período que treinou Mbappé no Real Madrid. "Ele marcou muitos gols ano passado. Agora é um rival. Temos que defender bem a ele. É um jogador muito rápido, com qualidade, muito efetivo na finalização."



Ancelotti afirmou que tem pensado, nos últimos meses, sobre o melhor modelo de jogo para a equipe, levando em conta as características dos jogadores. "Pensamos que o modelo de jogo que queremos implementar é o com quatro [jogadores] na frente. Amanhã, é o mesmo. Será um teste muito importante. Queremos jogar uma boa partida, controlando o jogo. Tem que ter muito equilíbrio e jogar bem com a bola, mostrar qualidade que os quatro na frente têm", esclareceu.

Condições físicas

O treinador italiano também deu detalhes sobre a condição física dos jogadores. "Douglas [Santos] chegou à noite, pode treinar esta manhã e jogar. Marquinhos tem um pequeno problema, não estará disponível para o jogo, mas pode ser que jogue contra a Croácia. É um momento importante da temporada, são muitos jogos importantes em todos os campeonatos. É bastante normal que jogadores tenham alguns problemas. É uma oportunidade para quem está aqui, com boa condição física, de mostrar que o grupo é muito bom", ressaltou.



Ancelotti também afirmou que os três goleiros para a Copa do Mundo estão "mais ou menos definidos", apesar do desfalque de Alisson, do Liverpool, nesta Data Fifa. Ele confirmou Léo Pereira, do Flamengo, e os laterais Wesley, da Roma, e Douglas Santos, do Zenit, como titulares no jogo contra a França.

'Meu papel é tomar decisões'

Ao ser questionado sobre Neymar e a pressão pela sua convocação, o italiano disse que no futebol, é possível ter opiniões sobre qualquer coisa. "Eu observo tudo, escuto tudo, e depois, o meu papel aqui é tomar decisões. É normal. No futebol, cada um pode opinar, não há uma ciência clara. No futebol, se pode opinar sobre muitas coisas, se joga bem, não joga bem. Se este jogador é bom, não é bom. Cada um tem a sua opinião e eu tenho que respeitar a opinião de todos."



O Brasil entra em campo contra a França nesta quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília). Já o duelo contra a Croácia será na próxima terça-feira (31), às 21h.