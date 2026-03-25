Carlo Ancelotti, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25)Reprodução / CBF
"França é uma equipe de qualidade. Tem qualidade em todos os aspectos. Tem qualidade na frente, velocidade. É muito importante para a Seleção jogar com equilíbrio. Depois, estamos focados na qualidade da nossa equipe que é muita. Brasil também pode jogar em contra-ataque, com posse de bola e pode jogar muito bem", destacou o treinador.
Ele também lembrou o período que treinou Mbappé no Real Madrid. "Ele marcou muitos gols ano passado. Agora é um rival. Temos que defender bem a ele. É um jogador muito rápido, com qualidade, muito efetivo na finalização."
Ancelotti afirmou que tem pensado, nos últimos meses, sobre o melhor modelo de jogo para a equipe, levando em conta as características dos jogadores. "Pensamos que o modelo de jogo que queremos implementar é o com quatro [jogadores] na frente. Amanhã, é o mesmo. Será um teste muito importante. Queremos jogar uma boa partida, controlando o jogo. Tem que ter muito equilíbrio e jogar bem com a bola, mostrar qualidade que os quatro na frente têm", esclareceu.
Condições físicas
Ancelotti também afirmou que os três goleiros para a Copa do Mundo estão "mais ou menos definidos", apesar do desfalque de Alisson, do Liverpool, nesta Data Fifa. Ele confirmou Léo Pereira, do Flamengo, e os laterais Wesley, da Roma, e Douglas Santos, do Zenit, como titulares no jogo contra a França.
'Meu papel é tomar decisões'
O Brasil entra em campo contra a França nesta quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília). Já o duelo contra a Croácia será na próxima terça-feira (31), às 21h.
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