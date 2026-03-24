Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, em entrevista transmitida nesta segunda-feira (23) - Reprodução / SBT

Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, em entrevista transmitida nesta segunda-feira (23)Reprodução / SBT

Publicado 24/03/2026 08:16

Rio — O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que o ponto fraco da equipe são as laterais e lembrou jogadores históricos da posição. Em entrevista ao programa "Galvão FC", do SBT, apresentado pelo locutor Galvão Bueno e transmitida nesta segunda-feira (23), o treinador também falou das vagas que faltam ser preenchidas visando a Copa do Mundo.



"Sim, [restam] quatro vagas, que aí neste sentido temos muita dúvida. Por isso, nesta convocação, chamei jogadores novos que não conheço muito bem. A dúvida é um jogador na defesa, um par de jogadores no meio e também um par na frente, porque a concorrência é muito alta. A sorte da Seleção é ter jogadores com muita qualidade", destacou Ancelotti.



O técnico ainda confirmou que conta com os jogadores Éder Militão, Bruno Guimarães e Estêvão, que estão lesionados. Ele também falou da carência na posição da lateral.

"O Brasil tinha laterais fantásticos, como Cafu, Marcelo... Agora há um pouco de carência. Temos jogadores jovens nessa posição, o Wesley, muito bem na Roma. Mas eu estou contente com a equipe", destacou o italiano.



Diante do número reduzido de atletas disponíveis para a posição, Ancelotti também confessou que não tem problemas em colocar zagueiros para jogar pelos lados.

"Não é sempre que um lateral precisa atacar. A coisa mais importante de uma equipe é o equilíbrio. Quando você tem um ponta muito forte no ataque, não precisa que o lateral ataque também", disse. Ele sugeriu que Militão e Marquinhos já fizeram bem essa posição, e testará Ibañez.



O Brasil entra em campo para os amistosos contra a França nesta quinta-feira (26), às 17h, e a Croácia na próxima terça-feira (31), às 21h.