Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, em entrevista transmitida nesta segunda-feira (23)Reprodução / SBT

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Rio — O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que o ponto fraco da equipe são as laterais e lembrou jogadores históricos da posição. Em entrevista ao programa "Galvão FC", do SBT, apresentado pelo locutor Galvão Bueno e transmitida nesta segunda-feira (23), o treinador também falou das vagas que faltam ser preenchidas visando a Copa do Mundo.

"Sim, [restam] quatro vagas, que aí neste sentido temos muita dúvida. Por isso, nesta convocação, chamei jogadores novos que não conheço muito bem. A dúvida é um jogador na defesa, um par de jogadores no meio e também um par na frente, porque a concorrência é muito alta. A sorte da Seleção é ter jogadores com muita qualidade", destacou Ancelotti.

O técnico ainda confirmou que conta com os jogadores Éder Militão, Bruno Guimarães e Estêvão, que estão lesionados. Ele também falou da carência na posição da lateral.
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"O Brasil tinha laterais fantásticos, como Cafu, Marcelo... Agora há um pouco de carência. Temos jogadores jovens nessa posição, o Wesley, muito bem na Roma. Mas eu estou contente com a equipe", destacou o italiano.

Diante do número reduzido de atletas disponíveis para a posição, Ancelotti também confessou que não tem problemas em colocar zagueiros para jogar pelos lados.
"Não é sempre que um lateral precisa atacar. A coisa mais importante de uma equipe é o equilíbrio. Quando você tem um ponta muito forte no ataque, não precisa que o lateral ataque também", disse. Ele sugeriu que Militão e Marquinhos já fizeram bem essa posição, e testará Ibañez.

O Brasil entra em campo para os amistosos contra a França nesta quinta-feira (26), às 17h, e a Croácia na próxima terça-feira (31), às 21h.