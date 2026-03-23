Marquinhos Abdalla foi revelado no Fluminense e se tornou ídolo do basquete brasileiro - Arquivo Flu-Memória

Marquinhos Abdalla foi revelado no Fluminense e se tornou ídolo do basquete brasileiroArquivo Flu-Memória

Publicado 23/03/2026 22:00 | Atualizado 23/03/2026 22:02

Rio - O basquete brasileiro está em luto. Morreu neste domingo (22), Marquinhos Abdalla, um dos grandes nomes da história da modalidade no país, aos 74 anos. Primeiro brasileiro escolhido para jogar na NBA, em 1976 pelo Portland Trail Blazers, o ex-pivô fez história ao disputar três Olimpíadas pela seleção brasileira e se tornou ídolo do Fluminense.

"O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Marquinhos Abdalla, um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro e formado no Tricolor, neste domingo (22/03), aos 74 anos. O clube o homenageará com um minuto de silêncio antes das partidas contra o Brasília Vôlei, nesta terça-feira (24), pela Superliga Feminina, e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro", publicou.

Revelado pelo Fluminense, Marquinhos Abdalla defendeu a camisa tricolor dos 15 aos 22 anos e conquistou o pentacampeonato estadual de 1970 a 1974. Já pela seleção brasileira, disputou os Jogos Olímpicos de 1972, 1980 e 1984, além de ter sido vice-campeão mundial em 1970, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1971 e ter conquistado três títulos sul-americanos.

Em 1976, Marquinhos Abdalla se tornou o primeiro jogador brasileiro a ser escolhido para jogar na NBA, quando foi selecionado pelo Portland Trail Blazers. O ex-pivô também se destacou na NCAA, o basquete universitário americano, pelo Pepperdine, da Califórnia, sendo responsável por abrir um mercado ainda pequeno para estrangeiros, em 1974.

Além da trajetória de sucesso pelo Fluminense e pelo feito inédito de jogar na NBA, Marquinhos Abdalla também defendeu o Sírio, onde foi campeão do Mundial de Clubes em 1979, Flamengo e Bradesco.