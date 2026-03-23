Casemiro em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Casemiro crê em Copa 'mais difícil' da carreira e descarta volta ao Brasil
Jogador, de 34 anos, é atleta de confiança de Ancelotti
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