Casemiro em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Casemiro em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 23/03/2026 19:50

Rio - Peça fundamental no elenco comandado por Carlo Ancelotti, o volante Casemiro, de 34 anos, irá disputar sua terceira Copa do Mundo, e novamente como titular da seleção brasileira. Na opinião do veterano, a competição, que irá acontecer na América do Norte, será a mais difícil que já esteve presente.

"Vai ser a Copa mais difícil porque o futebol está se equilibrando cada vez mais. Está muito no detalhe. Até mesmo as seleções que muita gente não fala, muita gente não coloca como favoritas, com certeza vão dar muito trabalho. Por exemplo: a Croácia eliminou o Brasil, Marrocos chegou numa semifinal de Copa do Mundo. E a tendência para o futebol é cada vez ficar mais difícil", disse em entrevista ao portal "GE".

Casemiro está vivendo seus últimos momentos no Manchester United. Com contrato até junho, o brasileiro não seguirá no clube inglês. O seu futuro está indefinido, mas um retorno ao Brasil está descartado.

Revelado pelo São Paulo, Casemiro está fora do futebol brasileiro desde 2013. Ele fez história no Real Madrid, sendo pentacampeão da Liga dos Campeões. Além do United, o jogador também atuou pelo Porto.