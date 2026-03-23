Zico participa de painel do evento Rio Futsummit - Reprodução de Instagram / Rio Futsummit

Zico participa de painel do evento Rio FutsummitReprodução de Instagram / Rio Futsummit

Publicado 23/03/2026 16:02

Zico foi uma das atrações do Rio FutSummit, na Barra da Tijuca, e entre os temas abordados em sua participação falou sobre a possibilidade de Neymar ir à Copa do Mundo de 2026. O ídolo do Flamengo chegou a fazer um paralelo da situação do camisa 10 do Santos com a sua para a Copa de 1986, quando também sofria com problemas físicos, e admitiu arrependimento por ir ao torneio.

Sem estar em sua melhor condição naquela época, Zico foi preterido do time titular pelo técnico Telê Santana e entrava no segundo tempo. Acabou marcado pela eliminação para a França, nas quartas de final, ao perder o pênalti que daria a vitória por 2 a 1, mesmo depois convertendo a cobrança na disputa por penalidades, quando Sócrates e Julio Cesar desperdiçaram.



"Desrespeitei meu coração (na Copa de 1986), sabia que tinha uma lesão grave e acabei indo e me deixando levar. Não consegui a confiança do treinador para me colocar de início, entrava sempre no final do jogo e não estava mais acostumado a isso. Foram 20 anos jogando de titular. A história é bem diferente", contou.



Zico ainda admitiu que a decisão de deixar um grande jogador fora não é fácil, mas confia na escolha de Carlo Ancelotti. O Galinho de Quintino ainda recordou a época em que foi treinador e comandou o Japão na Copa do Mundo de 2006.



"Quando fui treinador, já tinha todas essas experiências de vida como jogador. Sempre deixei a decisão sobre possíveis lesões dos jogadores para os médicos decidirem. Não me envolvia nisso. Se tem médico e as pessoas lá para cuidarem, eles que vão decidir se Neymar pode treinar e jogar a Copa do Mundo", disse.



O ídolo rubro-negro também disse ser fã de Neymar e comparou a sua situação com a de outros esportes, quando jogadores de alto nível vão para Olimpíada e Mundial mesmo sem estarem em suas melhores condições, mas são de confiança do técnico.