Camisa retrô em homenagem a Ronaldinho fez sucesso - Divulgação/Barcelona

Camisa retrô em homenagem a Ronaldinho fez sucessoDivulgação/Barcelona

Publicado 23/03/2026 22:30 | Atualizado 23/03/2026 22:38

Rio - A torcida do Barcelona esgotou a camisa retrô em homenagem a Ronaldinho em menos de 24 horas. A peça em referência a temporada 2005/06 foi utilizada pelos jogadores na chegada ao Camp Nou, no último domingo (22), antes da vitória sobre o Rayo Vallecano por 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

A camisa impressiona pelos detalhes e semelhança com a peça original da temporada de 2005/06. Segundo os sites espanhóis "Mundo Deportivo" e "Sport", o sucesso foi tão grande que esgotou em menos de 24 horas no site oficial do Barcelona. Novas peças devem ficar disponíveis em breve.

A blusa está sendo vendida em duas versões: de manga comprida com número 10 e o nome de Ronaldinho pelo valor de 129,99 euros (R$ 788,30) e a blusa padrão sem nome por 99,99 euros (R$ 606,30).

A temporada 2005/06 foi especial para o Barcelona. Na ocasião, o Barça conquistou o título do Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e a Supercopa da Espanha. Melhor jogador do mundo na época, Ronaldinho fez 26 gols e 12 assistências em 45 jogos.