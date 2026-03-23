Gabriel Magalhães está fora dos jogos da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Gabriel Magalhães está fora dos jogos da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 23/03/2026 12:14

terceiro jogador cortado da delegação por problema de lesão, após

A seleção brasileira tem mais um problema para os dois amistosos nesta Data Fifa de março. Gabriel Magalhães é o, após Alex Sandr o, do Flamengo, e Alisson , do Liverpool.

O zagueiro do Arsenal está com dores no joelho direito. Após realizar exames de imagem, o departamento médico da Seleção constatou que ele não poderá jogar as partidas contra França e Croácia, nos Estados Unidos.



Ao contrário da lateral esquerda, que teve a reposição de Kaiki, do Cruzeiro, e do gol, com Hugo Souza, do Corinthians, o técnico Carlo Ancelotti optou por não convocar um novo zagueiro.



Com isso, a seleção brasileira terá cinco zagueiros à disposição: Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG), além de Danilo (Flamengo), que tem atuado na zaga mas foi chamado como segundo lateral-direito.



Próximos jogos da seleção brasileira



O Brasil enfrenta a França na quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), no no Gillette Stadium, em Boston. Já o duelo com a Croácia acontece na segunda-feira (31), também às 17h, no Camping World Stadium, em Orlando.



Os convocados para os amistosos



Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza* (Corinthians).



Defensores: Kaiki* (Cruzeiro), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).



Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray).



Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Junior (Real Madrid).



* Foram chamados após a divulgação da lista inicial