Gabriel Magalhães está fora dos jogos da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

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A seleção brasileira tem mais um problema para os dois amistosos nesta Data Fifa de março. Gabriel Magalhães é o terceiro jogador cortado da delegação por problema de lesão, após Alex Sandro, do Flamengo, e Alisson, do Liverpool.
O zagueiro do Arsenal está com dores no joelho direito. Após realizar exames de imagem, o departamento médico da Seleção constatou que ele não poderá jogar as partidas contra França e Croácia, nos Estados Unidos.
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Ao contrário da lateral esquerda, que teve a reposição de Kaiki, do Cruzeiro, e do gol, com Hugo Souza, do Corinthians, o técnico Carlo Ancelotti optou por não convocar um novo zagueiro.
Com isso, a seleção brasileira terá cinco zagueiros à disposição: Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG), além de Danilo (Flamengo), que tem atuado na zaga mas foi chamado como segundo lateral-direito.

Próximos jogos da seleção brasileira

O Brasil enfrenta a França na quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), no no Gillette Stadium, em Boston. Já o duelo com a Croácia acontece na segunda-feira (31), também às 17h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Os convocados para os amistosos

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza* (Corinthians).
Defensores: Kaiki* (Cruzeiro), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray).
Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Junior (Real Madrid).

* Foram chamados após a divulgação da lista inicial