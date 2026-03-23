Gabriel Magalhães está fora dos jogos da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF
Próximos jogos da seleção brasileira
Os convocados para os amistosos
* Foram chamados após a divulgação da lista inicial
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Gabriel Magalhães está fora dos jogos da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF
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