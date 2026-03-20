Hugo Souza foi convocado para defender a seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Hugo Souza foi convocado para defender a seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/03/2026 12:55

Rio - O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado nesta sexta-feira (20) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente, nos Estados Unidos. O jogador substituirá Alisson, do Liverpool, da Inglaterra, cortado por lesão.

Alisson, de 33 anos, sofreu uma lesão durante um treino do Liverpool. O caso ocorreu no último dia 9, na última atividade antes da viagem para a Turquia, onde o time inglês enfrentaria o Galatasaray, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Desde então, ele foi preservado.

A lesão não foi grave, mas foi o suficiente para tirá-lo dos amistosos contra França e Croácia. Alisson é nome praticamente certo na lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Esta foi a última janela antes da convocação para o Mundial, que será realizada no dia 18 de maio.

A seleção brasileira enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Já a convocação para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio. Depois, no dia 25, o Brasil inicia a preparação para o Mundial na Granja Comary.

Após iniciar a preparação para a Copa, a Seleção terá dois amistosos preparatórios antes da estreia no Mundial. No dia 31 de maio, fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã, antes de embarcar para os Estados Unidos em 1º de junho. No dia 6, encara o Egito, em Cleveland.