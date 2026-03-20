Troféu do BrasileirãoRafael Ribeiro/CBF
01/04 (quarta-feira): Internacional x São Paulo, às 19h30, no Beira-Rio
01/04 (quarta-feira): Cruzeiro x Vitória, às 20h, no Mineirão
01/04 (quarta-feira): Bahia x Athletico-PR, às 20h, na Arena Fonte Nova
01/04 (quarta-feira): Coritiba x Vasco, às 20h30, Couto Pereira
01/04 (quarta-feira): Fluminense x Corinthians, às 21h30, no Maracanã
02/04 (quinta-feira) Chapecoense x Atlético-MG, às 19h, na Arena Condá
02/04 (quinta-feira) Palmeiras x Grêmio, às 21h30, na Arena Barueri Barueri
02/04 (quinta-feira) Red Bull Bragantino x Flamengo, às 21h30, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques
04/04 (sábado): Coritiba x Fluminense, às 20h30, no Couto Pereira
04/04 (sábado): Vasco x Botafogo, às 21h, em São Januário
05/04 (domingo): Flamengo x Santos, às 17h30, no Maracanã
05/04 (domingo): Atlético-MG x Athletico-PR, às 17h30, na Arena MRV
05/04 (domingo): Corinthians x Internacional, às 19h30, na Neo Química Arena
05/04 (domingo): Bahia x Palmeiras, às 19h30, na Arena Fonte Nova
05/04 (domingo): Mirassol x Red Bull Bragantino, às 20h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia
05/04 (domingo): Grêmio x Remo, às 20h30, na Arena do Grêmio
