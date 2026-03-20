Lance do jogo entre Bournemouth e Manchester United - Glyn Kirk / AFP

Lance do jogo entre Bournemouth e Manchester UnitedGlyn Kirk / AFP

Publicado 20/03/2026 19:23

Bournemouth e Manchester United empataram em 2 a 2 no Vitality Stadium, nesta sexta-feira (20), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Os visitantes ficaram duas vezes em vantagem no marcador, mas os Cherries conseguiu responder. Harry Maguire foi expulso no segundo tempo, após cometer um pênalti, e deixou os Red Devils com um jogador a menos.

O primeiro gol saiu aos 16 minutos da etapa complementar, dos pés de Bruno Fernandes, que converteu pênalti sofrido por Matheus Cunha.

O Bournemouth empatou com Ryan Christie, aos 22 minutos, e o United ficou na bronca com a arbitragem. Isso porque houve reclamação de um possível pênalti em cima de Amad Diallo não marcado. O Bournemouth recuperou a bola naquele lance, chegou rapidamente ao ataque e marcou.



Com um gol contra de Hill, o Manchester United retomou a vantagem aos 26. Pouco depois, Maguire cometeu pênalti em Evanilson e foi expulso. Kroupi foi para a cobrança e deixou tudo igual aos 36.

Agenda e tabela

O Bournemouth tem 42 pontos e aparece em décimo na tabela. O Manchester United, por sua vez, soma 55 e ocupa a terceira colocação do Campeonato Inglês.

Os Cherries voltam a campo em 11 de abril, para enfrentar o Arsenal, às 8h30. Já os Reds Devils vão enfrentar o Leeds no dia 13, a partir das 16h.