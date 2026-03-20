Lance do jogo entre Bournemouth e Manchester UnitedGlyn Kirk / AFP
Manchester United empata com o Bournemouth em jogo de quatro gols e uma expulsão
Os Red Devils somam 55 pontos e ocupam a terceira posição do Inglês
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